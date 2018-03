Maia assina 14 atos antes de deixar presidência Às vésperas de sair da presidência da Câmara, o deputado Marco Maia (PT-RS) assinou nesta terça-feira 14 atos administrativos com medidas em áreas como saúde e telefonia. Os atos foram aprovados em reunião da Mesa Diretora da Câmara no dia 19 de dezembro. Uma das novidades é a simplificação do reembolso de despesas médicas dos deputados.