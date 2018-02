Maia: aliança com PT colocará Dourados-MS nos trilhos O presidente nacional do DEM, deputado federal Rodrigo Maia (RJ), afirmou, no início da noite de hoje, em Campo Grande, que a aliança formada com o PT em Dourados para a escolha do novo prefeito é uma união de forças "para colocar o município, fortemente abalado pela onda de corrupção, nos trilhos". Ele ressaltou que "não se trata de nenhuma aliança inusitada ou uma ampla frente política partidária".