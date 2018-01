Maguito acusa PMDB de ser subserviente ao governo O ex-presidente do PMDB senador Maguito Vilela (GO) acusou nesta terça-feira os dirigentes do partido de apoiar a articulação do Palácio do Planalto que, na sua opinião, estaria por trás do lançamento da pré-candidatura à presidência do ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann. Maguito acredita que, sem a conivência da cúpula peemedebista, ?nem o ministro nem ninguém? teria coragem de impor uma candidatura. ?Mesmo se levando em conta a incompetência e a falta de pulso dos dirigentes, não dá para acreditar que essa história surgiu do nada?, alega. ?Será difícil para o PMDB se recuperar dos estragos feitos por esse Jungmann.? Maguito é o primeiro peemedebista a criticar abertamente os governistas pelo lançamento da pré-candidatura do ministro, filiado há menos de quatro meses. O senador não se sensibilizou com a irritação que a iniciativa de Jungmann aparentemente provocou no presidente do PMDB, deputado Michel Temer (SP), e no líder na Câmara, deputado Geddel Vieira Lima (BA). Ao contrário, ele viu as reações como algo para confundir ainda mais os filiados. ?Eles sempre foram muito subservientes ao governo de Fernando Henrique?, alega. ?Mas devem abrir o jogo e dizer que querem mesmo é negociar o partido.? Para o senador, o apoio à pré-candidatura do governador de Minas Gerais, Itamar Franco, é a ?única saída? para recuperar a imagem do PMDB. ?Pelo menos, Itamar tem densidade eleitoral?, justifica. Outro ex-presidente do partido, o ex-deputado Paes de Andrade (CE), pensa da mesma forma que o senador. Segundo ele, a ?provocação? dos dirigentes peemedebistas deu novo ânimo ao governador de Minas para a disputa das prévias de 17 de março. Itamar estaria até analisando a idéia de arrebanhar votos nos Estados. Contra Jungmann, Paes foi sintético, limitando-se a dizer que o ministro ?é uma piada, uma figura cinzenta na paisagem do PMDB?. A assessoria de Raul Jungmann informou que ele não foi localizado para responder os ataques de seus correligionários. Ele se manifestou, na manhã desta terça-feira, sobre o fato do pré-candidato à presidência do PPS, Ciro Gomes, tê-lo chamado de ?bobo?. No entender do ministro, ?Ciro está nervoso e vai ficar cada vez mais nervoso, pois é um candidato em parafuso?.