Maggi prevê disputa acirrada para o governo de MT O governador de Mato Grosso, Blairo Maggi (PR), disse hoje, durante um café com a imprensa, que caso vença as eleições para o Senado, sua atuação será pautada pela regularidade ambiental e fundiária. "Além disso, irei defender a revisão do repasse do Fundo de Participação dos Estados (FPE). Não podemos aceitar que o Maranhão receba mais recursos do que todos Estados do Centro-Oeste", afirmou.