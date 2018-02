Maggi leva 'bolo' em reunião com ministro dos Transportes

BRASÍLIA - O senador Blairo Maggi (PR-MT), padrinho político do ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, saiu há pouco do Ministério, afirmando ter levado um "bolo" do companheiro de partido. "Vim para a reunião para tratar da crise nos Transportes, mas o ministro não estava aqui. Dei com a cara na porta. Estou vendido. Vou tentar me situar do que está acontecendo", disse o senador.

Questionado se sabia que o ministro Nascimento já era dado como fora do cargo, Maggi disse que não. Indagado ainda se o ministro estava bem, ele respondeu: "Não. Ele não está bem".