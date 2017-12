Maggi ingressa no PL, anuncia líder do partido na Câmara O líder do PL na Câmara, Luciano Castro, anunciou o ingresso no partido do governador de Mato Grosso, Blairo Maggi. O PPS decidiu expulsar de seus quadros Maggi, por ter apoiado a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto o partido optara pelo tucano Geraldo Alckmin. Maggi havia dito que se desfiliaria após as eleições do partido, mas, como não o fez, o presidente da legenda, Roberto Freire, optou por expulsá-lo. O governador decidiu apoiar Lula, após audiência no Palácio do Planalto na qual ouviu a promessa de que o governo liberaria R$ 3 bilhões para o agronegócio, sendo R$ 1 bilhão para Mato Grosso. Maggi é defensor do agronegócio e tem o título de o maior plantador individual de soja do mundo. O PL foi um dos principais partidos envolvidos na crise do mensalão. Com Reuters