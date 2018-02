Maggi deixará governo de MT antes de encerrar mandato O governador de Mato Grosso, Blairo Maggi (PR) decidiu hoje, após reunião com a executiva do partido, deixar o governo antes de encerrar seu mandato. A decisão sobre os rumos políticos do governador deve ser anunciada até dezembro. O presidente do PR, no estado, deputado federal Wellinton Fagundes, disse que existem duas opções: "Maggi concorre ao Senado ou assume um Ministério". Ele não soube precisar qual o ministério e acrescentou que "o presidente já teria sinalizado desejo de ter Maggi como ministro de Estado".