'Máfia da merenda' pode ter pago propina em 57 cidades

O jornal O Estado de S. Paulo publicou no sábado reportagem revelando depoimentos do empresário ao Ministério Público (MP) com detalhes do funcionamento do suposto esquema na capital paulista, envolvendo três gestões - de Marta Suplicy, José Serra e Gilberto Kassab.

A "máfia da merenda" atuaria também no Recife e em Diadema, São Luís (MA) e Carapicuíba, Taubaté, Marília, entre outras. Há ainda pelo menos um deputado federal entre os citados: Abelardo Camarinha (PSB-SP). Todos os citados alegam inocência e negam as acusações feitas pelo empresário por meio de acordo de delação premiada.

Abelardo Camarinha foi categórico. "Tenho total desconhecimento da questão e vou processar criminalmente esse cidadão (Genivaldo Santos). Ele é um louco que inclui em seus relatos nomes importantes da política ou pessoas que detêm foro privilegiado, como José Serra, Marta Suplicy e Gilberto Kassab, a fim de conseguir pena mais branda." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.