Mãe de Tarso Genro morre aos 93 anos

PORTO ALEGRE - Morreu na madrugada desta quarta-feira a mãe do governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT). Elly Hertz Genro, de 93 anos, estava internada desde 20 de outubro no Hospital de Clínicas de Porto Alegre por complicações decorrentes da idade.

Elly nasceu no interior do RS, em São Pedro do Sul, em setembro de 1921. Dona de casa, acompanhou o marido, o advogado e professor Adelmo Simas Genro (que morreu em 2003), e os filhos na luta contra o regime militar. A casa da família serviu de ponto de encontro de opositores dos militares.

Em Santa Maria, ela ingressou no MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Nos anos 1980, se filiou ao PT (Partido dos Trabalhadores).

Na campanha pelo governo gaúcho em 2002, Tarso declarou ao jornal Zero Hora: "O núcleo agregador familiar, afetivo, dos seis filhos, sempre foi a minha mãe". Elly teve seis filhos.

O corpo será levado de Porto Alegre a Santa Maria, onde será o sepultamento. Tarso, que cancelou suas agendas políticas, deve emitir uma nota se pronunciando sobre o falecimento da mãe.