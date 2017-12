Mãe de Serra morre aos 86 anos em São Paulo A mãe do governador de São Paulo, José Serra (PSDB), morreu ontem no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista. Serafina Chirico Serra, de 86 anos, teve morte natural, conforme a assessoria de imprensa do governador, e foi enterrada no início da tarde no Cemitério do Araçá. Uma cerimônia restrita a parentes e amigos do governador foi realizada na capela do cemitério, onde compareceram o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-governador Geraldo Alckmin.