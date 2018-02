Mãe de Russomanno morre aos 89 anos

do estadão.com.br - ampliado às 18h57

Morreu na manhã desta quarta-feira, 11, Theuda Maués Russomanno, mãe do candidato à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno (PRB). Ela tinha 89 anos

De acordo com nota enviada pela assessoria do candidato, Theuda sofria de mal de Parkinson e estava sob tratamento em casa havia cinco anos. A mãe de Russomanno será velada a partir das 17h e será enterrada no cemitério da Vila Mariana.

A assessoria informou que o candidato cancelou reuniões agendadas para esta tarde e também as previstas para a quinta-feira, 12, quando ocorrerá a cremação do corpo de sua mãe.