Mãe de piloto de testes da F1 é presa em operação contra grilagem

Entre as 15 pessoas detidas acusadas de participar de um esquema de grilagem de terras em São Desidério, no extremo oeste da Bahia, está, além do publicitário Marcos Valério, a mãe do piloto de Fórmula 1 Luiz Razia, a ex-tabeliã do município de Barreiras, vizinho de São Desidério, Ana Elizabete Vieira Santos. Razia, de 22 anos, é piloto de testes da equipe Lotus.

A Polícia Civil baiana, em conjunto com o Ministério Público da Bahia e de Minas Gerais, cumpriu 23 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pelo juiz da comarca de São Desidério, Gabriel Moraes Gomes, a pedido do MP, em três Estados (Minas Gerais, Bahia e São Paulo). As investigações duraram 17 meses. São dez presos na Bahia, quatro em Minas e um em São Paulo - o empresário Marcus Vinícius Rodrigues de Martins.

Os suspeitos - empresários, advogados e funcionários de órgãos públicos da Bahia - são acusados de falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica, corrupção passiva e ativa e formação de quadrilha. Eles teriam montado um esquema de registro de imóveis inexistentes, que eram dados como garantia de transações financeiras.

Os quatro presos em Minas e o preso em São Paulo devem chegar ainda nesta sexta-feira, 2, à Bahia, onde vão prestar depoimento.