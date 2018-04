Mãe de piloto da Fórmula 1 é presa acusada de grilagem Entre as 15 pessoas que já foram detidas acusadas de participar de um esquema de grilagem de terras em São Desidério (BA), está, além do publicitário e empresário Marcos Valério, preso com três sócios em Belo Horizonte, a mãe do piloto de Fórmula 1 Luiz Razia, a ex-tabeliã do município de Barreiras, vizinho de São Desidério, Ana Elizabete Vieira Santos.