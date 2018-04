Madonna e Serra discutem projetos para crianças carentes

Madonna chega ao Palácio dos Bendeirantes, em São Paulo, acompanhada de seguranças

SÃO PAULO - A cantora Madonna se encontrou nesta quarta-feira, 10, o governador José Serra (PSDB), no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Na pauta, está a discussão de projetos sociais que a popstar pretende implementar no Brasil. A cantora participa da ONG 'Success for Kids', entidade voltada para as crianças carentes.

Madonna já apresentou seu projeto a artistas e autoridades do Rio de Janeiro durante sua última vinda ao Brasil, em novembro do ano passado.

A reunião foi marcada a pedido da própria cantora. Ela deverá assistir ao desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, no camarote oficial a convite do governador Sérgio Cabral (PMDB-RJ).