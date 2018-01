Machado vai pedir licença da presidência da Transpetro

Brasília - Afilhado político de Renan Calheiros, o presidente da Transpetro, Sérgio Machado, vai pedir licença do cargo. A ideia é ficar longe da estatal enquanto durarem as auditorias, visto que o nome de Machado foi citado na Operação Lava Jato, da Polícia Federal. Com isso, o PMDB procura evitar que a presidente Dilma Rousseff faça pressão sobre o partido para que aceite sem reação o afastamento de Machado.

Trata-se de uma solução à Henrique Hargreaves que, durante o governo Itamar Franco, afastou-se da Casa Civil enquanto a CPI dos Anões do Orçamento investigava se o ministro tinha alguma implicação nos desvios de verbas orçamentárias. Como nada foi constatado, Hargreaves voltou por cima e reassumiu a Pasta. O PMDB acredita que isso poderá ocorrer também com Machado.

A saída imediata de Sérgio Machado da presidência da Transpetro, subsidiária de transporte e logística da Petrobrás, foi uma das condições impostas pela PriceWaterhouseCoopers para auditar o balanço da estatal. O assunto foi discutido em uma turbulenta reunião do Conselho de Administração da companhia na sexta-feira passada. Segundo relatos, dez conselheiros ficaram divididos sobre a decisão.

A Price é a auditora independente que avaliza os balanços operacionais e financeiros da Petrobrás. O envolvimento da petroleira em denúncias de corrupção e as revelações feitas pelo ex-diretor de Abastecimento da estatal Paulo Roberto Costa no processo da Operação Lava Jato levaram a Price a impor algumas exigências para referendar o balanço. Entre elas, a contratação de duas empresas independentes para atuar na investigação interna - o que já foi providenciado - e o afastamento do presidente da Transpetro.

Ex-deputado e ex-senador, Machado é aliado do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), e, desde o início do governo Lula, em 2003, preside a Transpetro. Seu nome foi citado por Costa em depoimento à Polícia Federal. O ex-diretor afirmou que recebeu R$ 500 mil em dinheiro das mãos de Machado dentro do esquema de pagamento de propina na estatal. Recentemente, o Ministério Público Federal pediu à Justiça o seu imediato afastamento e bloqueio de seus bens por fraude em processo de licitação para compra de 80 barcaças e 20 empurradores pelo Estaleiro Rio Tietê.