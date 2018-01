Machado diz que não aceitará relatoria do caso Arruda O deputado José Carlos Machado (DEM-SE) comunicou à direção do partido que não vai aceitar a relatoria do caso do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Machado disse ao presidente do partido, deputado Rodrigo Maia (RJ), que não possui o perfil adequado para cuidar da tarefa, uma vez que não é advogado. Maia disse que poderá convidar o tesoureiro nacional do DEM, Saulo Queiroz, para substituir Machado.