Machado deverá pedir licença e deixará Transpetro Afilhado político de Renan Calheiros, Sérgio Machado, presidente da Transpetro, vai pedir licença do cargo. A ideia é ficar longe da estatal enquanto durarem as auditorias, visto que o nome de Machado foi citado na Operação Lava Jato, da Polícia Federal. Com isso, o PMDB procura evitar que a presidente Dilma Rousseff faça pressão sobre o partido para que aceite sem reação o afastamento de Machado.