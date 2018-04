Mabel promete relatório sobre reforma tributária para 3ª

O relator do projeto de reforma tributária na Câmara, deputado Sandro Mabel (PR-GO), anunciou nesta quarta-feira, 22, que apresentará seu relatório sobre o tema na próxima terça-feira, na comissão especial que discute a proposta. Na avaliação dele, a reforma será um instrumento importante para ajudar o Brasil a superar os efeitos da crise financeira internacional. Veja também: Leia a íntegra da reforma tributária Veja os principais pontos da reforma tributária Os principais pontos da reforma, segundo o relator, prevêem a desoneração dos investimentos e da folha de pagamentos das empresas, além da criação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que, segundo ele, substituirá a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), a Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e o salário-educação. Para tentar atrair o apoio dos partidos de oposição - o DEM e o PSDB - à proposta, Mabel anunciou que está disposto a incluir no texto da reforma um dispositivo proibindo o governo de aumentar impostos por medida provisória (MP). Mabel declarou-se confiante na aprovação do projeto. Disse que há um clima "favorável" à proposta. A uma pergunta sobre as razões de sua confiança na aprovação do texto, já que outras propostas de reforma tributária foram rejeitadas, Mabel respondeu: "É por que agora o relator sou eu." Um repórter quis saber se ele estava brincando. O deputado disse que estava "falando sério". A previsão é de que o relatório seja apresentado às 14h30 na terça-feira.