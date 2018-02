Mabel inicia campanha pela presidência da Câmara O ex-líder do PR, Sandro Mabel (GO), reafirmou hoje a disposição de concorrer à presidência da Câmara, mesmo sem o apoio de seu partido e sob ameaça expressa de expulsão da legenda. Ontem, o presidente nacional do PR e ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, declarou que não descartava a hipótese de expulsar Mabel caso ele levasse a candidatura adiante. Nesta manhã, Mabel entregou suas propostas de campanha à bancada do PSC, representada pelo deputado Hugo Leal (RJ), e pretende encontrar-se com os tucanos e com o PV.