Mabel diz que ainda não tratou de aliança com Lula O vice-líder do PL, deputado Sandro Mabel (GO) afirmou à Agência Estado que o seu partido ainda não tratou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de uma eventual aliança para a reeleição. Mabel, entretanto, destacou que essas conversas são conduzidas pelo ex-ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, que deixou o cargo na última sexta-feira para concorrer a uma vaga no Senado, pelo PL do Amazonas. Recentemente, Lula deu demonstrações de prestígio ao ministro, ao ir pessoalmente à sede do Ministério dos Transportes para almoçar com Nascimento e com a equipe do Departamento Nacional de Infra-Estrutura e Transportes (DNIT). "O Lula gosta muito do Alfredo Nascimento", disse Mabel. O deputado afirmou que a indicação de um técnico para o Ministério dos Transportes (Paulo Sérgio Oliveira Passos), que não é filiado a nenhum partido, não enfraquece o PL. Segundo ele, Paulo Sérgio tem um bom relacionamento com a bancada e vai, inclusive, participar hoje à noite de um jantar, juntamente com Nascimento, com parlamentares do PL.