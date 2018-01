Mabel: Câmara tem condições de votar reforma este ano Relator da proposta de reforma tributária na Câmara, o deputado Sandro Mabel (PR-GO) disse hoje que a Casa tem todas as condições de votar a proposta ainda este ano, para que, no início de 2009, o Senado possa analisá-la e fazer as adequações que considerar necessárias. "O Brasil não pode perder a oportunidade de votar a reforma tributária." Ele disse que a reforma reduzirá a carga tributária e dá garantias para que os Estados não tenham perdas de arrecadação. Porém, Mabel afirmou que só não tem controle na parte política. "Se a Câmara não votar a reforma até dezembro, temo que ela, ficando para 2009, o governo pode perder o interesse e a população vai continuar pagando uma alta carga tributária por causa de alguns que querem fazer da reforma tributária uma bandeira política", disse. O relator da proposta afirmou que essa tem que ser uma reforma neutra, na qual ninguém perde ou ganha muito.