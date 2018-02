Mabel articula apoio para votação da reforma tributária

O presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), vai reunir os líderes partidários no começo da tarde para definir o que será possível votar nesta semana. Enquanto isso, Mabel tenta apoio para a proposta. Ele se encontrará com a bancada do PT, em seguida, com a do PCdoB, depois com a do PP, do PTB e do PSB, já no início da noite. Amanhã, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, deverá receber os líderes de partidos do governo e de oposição para discutir a reforma tributária.