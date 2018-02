MA: Força Nacional é chamada para desbloquear rodovia fechada por índios

JENIPAPO DOS VIEIRAS, MA - A Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já iniciaram as negociações para a liberação da BR 226, interditada no quilômetro 342 por 200 índios Guajajaras desde a noite do último domingo. Os índios reivindicam o repasse de R$ 13 milhões referentes ao custeio do transporte indígena na região. Jenipapo dos Vieiras fica a 450 quilômetros de São Luís. Caso as negociações não avancem, 32 homens da Força Nacional e 50 da Polícia Militar deverão ser enviados ao local na manhã de sexta-feira, 12.

Doze homens da Polícia Rodoviária Federal, estiveram na manhã desta quinta-feira, 11, na aldeia Canabrava, recolhendo outras reivindicações dos indígenas. A proposta inicial da PRF era de que os indígenas liberassem a rodovia em até 24 horas, prazo para a confirmação de que o governo do Maranhão irá efetuar o repasse dos R$ 13 milhões reivindicados. Deve chegar a região na tarde desta quinta-feira o superintendente da Polícia Federal no Maranhão, Fernando Segóvia, o secretario de segurança do Estado, Aloísio Mendes, entre outras autoridades.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caso as negociações desta tarde não avancem, está agendada para às 18 horas uma outra reunião com os indígenas, a Polícia Federal e a Secretaria da Segurança para resolver a questão. Além da liberação de recursos para o transporte escolar, os indígenas também reivindicam a liberação de quatro índios presos no domingo após um conflito com o delegado da Polícia Civil, regional do Barra do Corda, Edmar Gomes. O delegado foi baleado, mas passa bem. Pelo clima de tensão na região, a Família do delegado foi retirada da cidade de Barra do Corda, distante 40 quilômetros da área do conflito.