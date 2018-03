Lurian troca PT por secretaria Filha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a jornalista Lurian Cordeiro Lula da Silva afastou-se do PT para assumir a pasta de Desenvolvimento Social da Prefeitura de São José, município de Santa Catarina. Em entrevista ao portal estadao.com.br, o prefeito da cidade, Djalma Berger (PSB), disse que Lurian "achou por bem" se licenciar para não causar "constrangimento"ao partido, que não fez parte da coligação que saiu vitoriosa das urnas em 2008. Lurian já assumiu o cargo na sexta-feira passada. De acordo com Berger, o licenciamento foi aprovado pelo presidente. "O pai dela aprovou, desejou a ela toda sorte. É o início de uma carreira", comentou. "Ele ficou contente. Não só o Lula, como o Berzoini (presidente do PT), deputados federais do partido e muita gente", destacou. O prefeito da cidade catarinense disse que, com exceção de um vereador do partido na cidade, não houve objeções ao afastamento da filha do presidente. Irmão do prefeito reeleito da capital de Santa Catarina, Dário Berger (PMDB), Djalma disse que a filha do presidente ainda está se adaptando ao novo trabalho. "Ela assumiu o cargo em uma área em que a família tem uma relação muito próxima."