Lupi sugere Osmar Dias para Ministério da Agricultura O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, disse ontem acreditar que o PDT mereça do governo da presidente eleita Dilma Rousseff pelo menos mais uma pasta e lançou o nome de Osmar Dias (PDT-PR) como um bom candidato à Agricultura. Lupi fez a avaliação após ser questionado sobre a suposta aproximação entre Dias e o PT. "Osmar Dias é nosso, não é do PT. Se tem alguém que o incentivou a ser candidato, fui eu", defendeu.