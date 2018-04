Lupi só voltará à presidência do PDT em janeiro O presidente em exercício do PDT, deputado André Figueiredo afirmou que o ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupi, só vai reassumir o comando do partido em janeiro. Segundo Figueiredo, Lupi pretende descansar nos próximos dias e por isso decidiu adiar o seu retorno à presidência do PDT, cargo do qual está licenciado. "Ele vai voltar, mas não agora. Ele vai descansar e na reunião do diretório, em janeiro, ele volta", afirmou Figueiredo.