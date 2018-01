Lupi segue ministro do Trabalho; Dilma confirma que pasta é do PDT

Depois de se reunir com a presidente Dilma Rousseff, o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, afirmou que continua no cargo. A expectativa em torno do destino político do ministro devia-se ao veto de Dilma à participação do partido de Lupi, o PDT, na reunião desta quarta-feira, com os líderes dos partidos aliados. O motivo do veto foi a decisão do partido que, apesar de aliado, votou dividido o projeto do governo de reajuste do salário mínimo.

"A presidente me disse que o Ministério do Trabalho é do PDT. E o ministro do Trabalho sou eu. Me chamou para despachar, despachamos. Ela quer o PDT totalmente entrosado e me chamou para ajudar a fazer isso", disse Lupi ao Estado.