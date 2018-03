Lupi participará de ato contra emenda Ibsen no Rio O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, participará na tarde de hoje de uma passeata no Rio de Janeiro contra a proposta aprovada pela Câmara, que retira do Estado parte das receitas dos royalties de petróleo. O ato foi organizado pelo governador Sérgio Cabral (PMDB). "Ninguém tem o direito de tirar dos limites do Rio o que a natureza deu", disse Lupi, que é do Rio de Janeiro.