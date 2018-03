Lupi nega que PDT tenha exigido cargos a Dilma Ao sair do almoço com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, reiterou o apoio do PDT à candidatura da ministra à Presidência da República, lembrando afinidades históricas que existem e esclarecendo que começaram a discutir os palanques estaduais, fazendo um mapeamento caso a caso. O ministro assegurou que não há exigência de manutenção do PDT no ministério do Trabalho e nem a ampliação da bancada na Esplanada. "Não trabalhamos falando em cargos", completou.