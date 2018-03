Lupi minimiza divisão do PDT na votação do mínimo O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, minimizou hoje a divisão dos votos dos parlamentares do PDT, partido que preside, na votação do aumento do salário mínimo para R$ 545. "O PDT tem o D de Democracia: 16 votaram pelo governo e nove preferiram votar por R$ 560, mas não se pode dizer que alguém saiu vitorioso, pois temos de ter a grandeza de entender que deputados também têm seus direitos", disse.