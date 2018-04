Lupi elogia investimentos do 'PAC paulista' O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, disse hoje ter ficado "muito feliz" com o anúncio feito na semana passada pelo governador de São Paulo, José Serra (PSDB), de medidas para amenizar os efeitos da crise financeira internacional na economia paulista. Em discurso durante evento na Câmara Municipal de São Paulo, Lupi elogiou a atitude do governador tucano. "Fiquei muito feliz ao ver meu amigo Serra anunciar alguns bilhões de investimento público do governo estadual para as áreas em que se precisa gerar empregos", afirmou. O ministro demonstrou não se importar com diferenças partidárias - ele é do PDT - ao citar o chamado "PAC paulista" e elogiou até o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM). "Aqui não tem partido", afirmou. "Nosso partido é o Brasil. Nosso partido é o daqueles que precisam de oportunidade para crescer." Lupi veio a São Paulo para entregar o registro do Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município (Sindilex).