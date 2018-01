'Lupi é da minha inteira confiança', diz Dilma A presidente Dilma Rousseff disse no início desta tarde em rápida entrevista no Palácio do Planalto que o ministro do Trabalho, Carlos Lupi (PDT), continuará no cargo. "O ministro Lupi é de minha inteira confiança", afirmou. "O PDT fica no Ministério do Trabalho. Agora, eventuais problemas na base serão resolvidos pelo partido e não pelo governo", ressaltou Dilma.