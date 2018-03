Lupi diz que pretende conversar com Dilma sobre denúncias

O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, chegou há pouco ao Palácio do Planalto. Segundo a Secretaria de Imprensa da Presidência, Lupi participa da reunião de líderes aliados com a presidente Dilma Rousseff, como representante do PDT. Mais cedo, ao chegar a Brasília, Lupi manifestou desejo de se encontrar com a presidente para esclarecer as denúncias de que assessores do Ministério teriam cobrado propina de ONGs conveniadas com a pasta. Em entrevista à TV Globo, o ministro disse que quer que as denúncias sejam apuradas com profundidade para que sejam punidos o corrupto e o corruptor.

Segundo denúncias divulgadas na semana passada, assessores do Ministério teriam cobrado de 5% a 15% de propina de ONGs contratadas para capacitar trabalhadores. O ministro nega as acusações e diz ter que as irregularidades foram mostradas pelo próprio Ministério do Trabalho. Lupi credita a desafetos as denúncias e afirma que não irá sair do cargo.