Lupi diz que está 'pronto para a luta'

"O que vai haver na reunião é um debate. Não temo perder o ministério. O partido não teme perder o ministério. O PDT apoia o governo Dilma com ou sem ministérios", afirmou Lupi, que participou hoje do lançamento do Anuário do Trabalho e Qualificação Profissional do Estado do Rio, no escritório do Ministério.

Presidente licenciado do PDT, Lupi disse estar preparado para responder a qualquer questionamento dos companheiros de partido. Afirmou também estar disponível para voltar ao Congresso, caso seja chamado pelos parlamentares.