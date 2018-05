Lupi diz que campanha de Dilma não ganha com dossiê O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, rechaçou hoje a existência de um dossiê patrocinado por pessoas relacionadas à campanha presidencial da ex-ministra Dilma Rousseff (PT) para supostamente prejudicar o pré-candidato do PSDB, José Serra. Segundo ele, a campanha da petista não ganharia nada com o fato. "Porque a Dilma iria fazer dossiê? Ninguém é bobo. Esse negócio é para quem não tem voto, não sabe fazer campanha", afirmou, após a Convenção Nacional do PDT, realizada em São Paulo para ratificar o apoio do partido à pré-candidata petista. "Não acredito (na existência) de dossiê. Não há provas".