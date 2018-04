Lupi deve reassumir presidência do PDT, diz Dias o secretário-geral do PDT, Manoel Dias, afirmou hoje que o ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupi, deverá reassumir à tarde a presidência do partido. A executiva do PDT se reunirá na tarde de hoje para discutir os reflexos da saída de Lupi do Ministério do Trabalho e o futuro do partido no governo.