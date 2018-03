Lupi defende aumento do salário mínimo em ano eleitoral

O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, defendeu nesta quinta-feira, 7, o aumento de 9,67% do salário mínimo em ano eleitoral e ressaltou que a proximidade com as eleições não pode impedir reajustes necessários.

Em entrevista concedida à emissoras de rádio durante o programa "Bom Dia, Ministro", Lupi disse que não pode "responsabilizar a população" pelo momento político. "Se é ano eleitoral, paciência, não podemos parar a máquina administrativa", acrescentou.

Os novos reajustes aprovados pelo ministério, que estão em vigor desde dia 1º de janeiro, elevaram o valor do salário mínimo de R$ 465 para R$ 510 e do seguro-desemprego, que agora está entre R$ 841,89 e R$ 954,21.

O ministro afirmou também que a expectativa para 2010 é de que sejam criados cerca de 2 milhões de empregos com carteira assinada no País.

Com informações da Agência Brasil