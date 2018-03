Lupi dará esclarecimentos amanhã na Câmara Governo e oposição conversaram, e a oposição concordou em retirar de votação todos os requerimentos de convocação do ministro do Trabalho, Carlos Lupi, que estavam em curso na Câmara. Depois desse acordo, ficou acertado que o ministro irá amanhã, espontaneamente, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Casa para prestar esclarecimentos sobre as denúncias de irregularidades envolvendo a pasta do Trabalho. A audiência está marcada para as 9h30.