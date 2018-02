Lupi: CPI dos Cartões mostrará transparência do governo O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, afirmou que o governo não tem o que temer com a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar o mau uso dos cartões corporativos. Para ele, a CPI irá comprovar que há transparência no governo federal. "É bom a CPI. É republicana, é democrática", afirmou o ministro. Segundo Lupi, é preciso cobrar dos Estados e municípios a mesma transparência. "Temos que ir em cima daqueles que não se deixam fiscalizar". Na avaliação de Lupi, há uma disputa política para a criação da CPI, com pessoas que querem antecipar a eleição. "Mas eu não me assusto com nada. A cada dia, quando vejo uma matéria, eu quero mais transparência. Eu não temo nada. O processo democrático é assim", disse.