Lupi celebra aliança com PMDB-SP na chapa de Skaf

Ao falar da pesquisa Datafolha, Lupi disse que no momento os eleitores estão apenas preocupados com a Copa do Mundo. "A população está preocupada apenas com a seleção brasileira, uma paixão nacional. Depois da Copa é que levaremos para a população as eleições. Apesar do desgate da classe política como um todo, não há outro caminho para a democracia que não sejam os partidos e as eleições", disse ele.

O presidente do PDT disse, ainda, que uma mulher no poder, como a presidente Dilma Rousseff, já é uma revolução numa sociedade machista como a brasileira. "Aposta que ela terá um segundo governo melhor do que o primeiro, eu assumo posições, nós do PDT vamos votar integralmente para Dilma presidente e em São Paulo em Skaf para governador."