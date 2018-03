Lupi admite que viajou em jato ao lado de Adair Meira No depoimento prestado aos senadores da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), hoje, o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, admitiu que voou no avião King Air, durante agenda no Maranhão, em 2009, cujo aluguel foi intermediado pelo presidente da ONG Pró-Cerrado, Adair Meira, que também estava no jatinho. Na semana passada, em depoimento a deputados, Lupi afirmou que não usou o referido avião e que não conhecia o presidente da ONG, o que levou o PSDB a acusá-lo, perante a Procuradoria-Geral da República (PGR), de crime de responsabilidade.