Luma de Oliveira quer processar fotógrafo da AE A imagem da ex-modelo Luma de Oliveira em um vestido vermelho sumário, publicada ontem em vários jornais do País, virou motivo de polêmica e ameaça. A ex-modelo informou hoje, por meio de nota distribuída à Imprensa, que vai processar o fotógrafo Wilton Jr., da Agência Estado, que a fotografou durante ensaio da escola de samba Unidos da Viradouro, da qual ela é madrinha da bateria. E avisou também que processará qualquer jornal que publique a foto. Luma acusa o fotógrafo da AE de tê-la fotografado, "sem que eu percebesse", de baixo para cima, "jogando-se ao chão" - uma contradição, já que, se não percebeu, não poderia saber se Wilton se jogou ao chão. O fotógrafo desmente a versão e revela que pelo menos sete outros profissionais de vários órgãos de comunicação fotografaram-na no mesmo ângulo, e a apenas 1,5 metro de distância de Luma. Ele conta que, apesar da curta distância que separava os fotógrafos da ex-modelo, em nenhum momento ela solicitou que não fizessem a foto: "Isto só aconteceu depois, quando o irmão dela, Mem de Oliveira, pediu para que parássemos de fotografar naquele ângulo, e atendemos na hora". A polêmica em torno da foto começou, de fato, quando ela foi veiculada no portal estadao.com.br. Luma telefonou para Wilton, ameaçando processá-lo. "O irmão dela também falou comigo, me ofendeu com muitos palavrões e ameaçou com um processo", conta o fotógrafo. No texto distribuído hoje à Imprensa, Luma diz que houve manipulação da imagem da foto, o que segundo ela teria dado a impressão de que estivesse desnuda. Wilton conta que a imagem foi produzida com o uso de uma câmara digital e flash, e contesta a acusação da ex-modelo: "Não houve tratamento da foto". Esta é a íntegra da nota distribuída: Nota à Imprensa O fotógrafo Wilton Júnior, aproveitando-se da visita que fiz à Escola de Samba Unidos da Viradouro, sem que eu percebesse conseguiu fotografar-me, de baixo para cima, jogando-se ao chão. A fotografia que tirou e que hoje foi publicada em diversos jornais dava a impressão de que eu não usava roupa de baixo, certamente em conseqüência do flash da câmara fotográfica e da manipulação da luminosidade da foto. Restou a impressão de que eu estivesse desnuda, porque, na verdade, usava na ocasião roupa íntima cor da pele, o que me expôs a uma situação de vulgaridade. O gesto do fotógrafo me deixou em situação vulnerável, expondo-me à execração pública. Por isso, resolvi processá-lo civil e criminalmente, conforme solicitação que fiz ao meu advogado, Dr. Michel Asseff, para que promova as medidas judiciais cabíveis. Finalmente advirto os órgãos de imprensa que tomarei providências judiciais contra qualquer deles que publicar a referida foto. Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2002. Luma de Oliveira