Luma de Oliveira defende Eike e mostra otimismo em rede social

RIO - A ex-modelo Luma de Oliveira usou o seu perfil no instagram para divulgar, nesse segunda-feira, 30, mensagens de otimismo em relação à prisão de seu ex-marido, Eike Batista, com quem tem dois filhos, Thor e Olin. Ela respondeu postagens de apoio em seu perfil com frases como: "Muito obrigado, vai dar tudo certo, se Deus quiser", "Estou com muita fé que tudo acabará bem" e "Um ou dois jamais atrapalharão nossa energias, que é a melhor possível".

A um dos comentários, Luma defendeu o ex-marido e fez críticas a políticos. "Fez muitos investimentos no nosso país com recursos próprios. Infelizmente parece que os empresários ficaram acuados por pseudos governantes. Lamentável", escreveu.

A uma fã que disse que estava torcendo por Eike, Luma respondeu que "ele é um homem de fé". "Estou firme o mais que posso para ajudar os meninos. Somos do bem, temos sintonia boa, elevada", escreveu.