Lulinha vai à Antártida por ser biólogo, diz Planalto Foi por "interesse científico" que o filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o empresário e biólogo Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, se integrou à comitiva que fará visita à Antártida. Segundo informação da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, Lulinha "é biólogo e tem interesse científico na viagem". Segundo a assessoria, não se trata de uma viagem em família, já que os outros filhos do presidente Lula não participarão da visita às bases chilena e brasileira na Antártida. A primeira-dama Marisa Letícia também acompanhará o presidente. Lula viajou hoje para a cidade de Punta Arenas, no Chile, e amanhã está prevista a visita às bases na Antártida. A previsão é de que o presidente e seus acompanhantes voltem amanhã mesmo a Punta Arenas, mas a Presidência da República preparou um "plano de contingência" caso seja necessário estender a permanência da comitiva por causa de mau tempo.