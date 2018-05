Lula:Não há mais dono da verdade no mundo para discutir economia

Lula comemorou o aumento do poder decisório dos países em desenvolvimento no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional (FMI) decidido durante a reunião do G20, nos Estados Unidos.

Ele lembrou também a declaração do presidente norte-americano, Barack Obama, de que o G20 deveria ser o ambiente de discussão das questões econômicas globais.

"É o G-20, na prática, substituindo o G-8... O que está acontecendo de novo no mundo é que não tem mais nenhum dono da verdade", disse Lula em seu programa semanal de rádio "Café com o Presidente".

Lula comentou ainda sua ida à Venezuela no final de semana, onde aconteceu a reunião da cúpula África-América do Sul. Segundo ele, a aproximação entre países em desenvolvimento colaborará para a mudança das atuais geografias comercial e política.

"É uma nova lógica: nós somos a maioria dos países do mundo. Portanto, nós temos que utilizar essa força nas decisões da governança global", destacou.

Para o presidente, é preciso construir uma nova ordem econômica mundial, concluir a Rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC), promover mais políticas de transferências de tecnologia para os países pobres e acabar com a miséria do mundo.

Esse último encontro ocorreu imediatamente após a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e a cúpula do G20. A intenção foi que servisse de contraponto à hegemonia dos países ricos nas instituições globais.

OLIMPÍADAS

O presidente Lula voltou a defender a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. A disputa, que acontece entre a cidade brasileira, Tóquio, Chicago e Madri, deve ser definida em 2 de outubro.

Segundo Lula, o Brasil tem maiores chances de levar a candidatura, pois o Japão já sediou uma Olimpíada, assim como os Estados Unidos já sediaram quatro e na Europa já aconteceram outras 16. A América Latina fez uma em 1968, complementou, e a América do Sul não organizou nenhuma.

"O Brasil está numa situação de estabilidade econômica e de possibilidade de crescimento econômico, que deve convencer às pessoas das boas qualidades que o Brasil tem para realizar uma Olimpíada", argumentou Lula, que reforçou a campanha da cidade enviando cartas para presidentes e integrantes do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Na sexta-feira, Lula irá a Copenhague, na Dinamarca, acompanhar o evento em que acontecerá a votação.

"Isso é uma disputa. Se a gente não ganhar, nós temos que nos preparar para outra. Mas eu acho que nós vamos voltar de Copenhague com uma vitória", completou o presidente.

