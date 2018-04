Lula:Locomotivas têm mais responsabilidade que vagões "Locomotivas têm mais responsabilidades que os vagões". A metáfora ferroviária foi usada neste sábado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no encerramento da cúpula de governos progressistas realizada no Chile. Olhando para o vice-presidente dos EUA, Joseph Biden - a quem chamou de "caro" - e para o primeiro-ministro britânico Gordon Brown - ao qual dirigiu-se como "meu amigo" - Lula disse: "lamentavelmente vocês têm mais responsabilidade (sobre a crise internacional) do que nós (países em desenvolvimento), pois sempre as locomotivas têm mais responsabilidades do que os vagões."