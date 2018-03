Lula:Em 15 dias já poderei ajudar a eleger candidatos/PT Em seu primeiro evento público desde o desaparecimento do câncer na laringe, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falou durante poucos minutos e anunciou que dentro de 15 dias estará preparado para ajudar a eleger os candidatos do Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições municipais deste ano, citando o ex-ministro da Educação e pré-candidato do PT à Prefeitura da capital paulista, Fernando Haddad.