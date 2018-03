Lula: 'Vou evitar o máximo participar das eleições' O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que vai limitar sua participação nas eleições municipais deste ano para não correr o risco de desagradar aliados. Num primeiro momento, Lula reagiu com a frese "eleições, tô fora". Depois, explicou: "Eu vou evitar o máximo possível participar das eleições municipais". Declarou que vai continuar trabalhando normalmente, realizando as viagens dentro do país e no exterior. "Vou deixar as eleições mais para os partidos e para quem é candidato", disse a jornalistas. "Afinal de contas, tenho muitos aliados disputando as eleições. Eu não vou me meter nisso porque o resultado é sempre assim, os que ganham acham que o mérito foi deles e os que perdem depositam nas minhas costas a derrota porque eu não fui ou porque fui apoiar outro. Então eu prefiro ficar distante", completou. As declarações foram dadas em entrevista no Itamaraty, onde Lula almoçou com o primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, Patrick Manning. Lula também vetou na terça-feira que a ministra Dilma Rousseff (Casa Civil) participe de campanhas eleitorais em todo o país. A atuação de Dilma deverá se restringir ao Rio Grande do Sul, local onde fez sua carreira. O mesmo vale para o ministro José Múcio Monteiro (Relações Institucionais), que só poderá atuar em seu Estado, Pernambuco. Os demais ministros estariam liberados.