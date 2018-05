Lula: 'Vou continuar fazendo política'

Ao lado da prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT) e do governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), Lula discursou para estudantes presentes no ginásio Paulo Sarasate. Brincou com os jornalistas, dizendo que eles deveriam fazer uma matéria ressaltando os números do programa e enaltecendo a conquistas dos jovens atendidos por ele. Bem humorado, prometeu dar para o autor da melhor matéria um beijo e um abraço."Se vocês querem ganhar o Prêmio Esso de Jornalismo façam uma matéria sobre esse assunto", comentou.

Lula leu o exemplo de Eliane, 27 anos, mãe de quatro garotos e já viúva. Ela havia parado de estudar na quinta série e resolveu voltar a estudar. Ele também apresentou dados de que 60% dos jovens atendidos eram de mulheres e já com filhos. "São meninas que deveriam estar brincando de ser meninas e já são mães", comentou. E em tom paternal passou um sermão: "Uma mulher encontra um homem em qualquer lugar do mundo. Um homem encontra uma mulher em qualquer lugar. Mas oportunidade é como achar agulha num palheiro". E emendou: "Sou um presidente que estudou até a quarta série e fez curso no Senai. Perdeu três eleições. Mas esse presidente não desistiu nunca".