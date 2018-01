Lula voltou a criticar imprensa ao citar cobertura do caso Dirceu

São Paulo - O ex-presidente Lula voltou a criticar a imprensa em sua página no Facebook nesta sexta-feira, 6. "Essa mesma imprensa, que em nome da moral, fala tanto do Zé Dirceu, esconde o outro lado que estava com 445 quilos de cocaína dentro de um helicóptero e não conta pra ninguém", disse, em referência ao caso do helicóptero do deputado estadual Gustavo Perrella (Solidariedade) apreendido pela PF no Espírito Santo, em novembro.

"É uma anomalia daquilo que a gente deseja que é a liberdade de imprensa", acrescentou. Após o helicóptero ser apreendido, o piloto da aeronave, que também era funcionário da empresa e do gabinete de Perrella na Assembleia Legislativa de Minas, foi exonerado de seu cargo na Assembleia.

Depois que o caso veio à tona, a Assembleia de Minas, pressionada pela repercussão do caso e pelos protestos da população de Belo Horizonte, deve abrir um procedimento em sua Comissão de Ética para investigar o envolvimento do deputado com o helicóptero, pertencente à sua empresa, Limeira Agropecuária.

Lula já havia feito essa provocação antes durante um evento em Itupeva, no interior de São Paulo, que também contou com a participação do ministro da Saúde e futuro candidato do partido à corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, Alexandre Padilha.